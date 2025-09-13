Kryss för Wolfsburg hemma mot Köln

Oavgjort mellan Wolfsburg och Köln

Jakub Kaminski kvitterade på övertid

Borussia Dortmund nästa motståndare för Wolfsburg

Wolfsburg och Köln tog en poäng var i mötet i Bundesliga på Volkswagen Arena. Matchen slutade 3–3 (1–1).

Wolfsburg–Köln – mål för mål

Köln startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Luca Waldschmidt till.

Wolfsburg kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken, genom Mohamed Amoura framspelad av Maximilian Arnold. Wolfsburg gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Lovro Majer slog till framspelad av Joakim Maehle.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Isak Johannesson slog till och gjorde mål för Köln.

Ledningsmålet till 3–2 för Wolfsburg kom direkt därefter när Maximilian Arnold på övertid gjorde mål.

Köln kvitterade till 3–3 direkt därefter genom Jakub Kaminski på pass av Ragnar Ache. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Wolfsburgs andra oavgjorda match den här säsongen.

Wolfsburg och Köln delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Volkswagen Arena.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på RheinEnergieStadion.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Borussia Dortmund. Lagen möts söndag 21 september 19.30 på Signal Iduna Park.

Wolfsburg–Köln 3–3 (1–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (5) Luca Waldschmidt, 1–1 (42) Mohamed Amoura (Maximilian Arnold), 2–1 (65) Lovro Majer (Joakim Maehle), 2–2 (90) Isak Johannesson, 3–2 (90) Maximilian Arnold, 3–3 (90) Jakub Kaminski (Ragnar Ache).

Varningar, Wolfsburg: Lovro Majer, Kamil Grabara. Köln: Joel Schmied, Isak Johannesson, Ron-Robert Zieler.

Nästa match:

Wolfsburg: Borussia Dortmund, borta, 21 september