Kvittering i 88:e minuten för Red Bull Leipzig mot Wolfsburg efter Grudas mål

Red Bull Leipzig och Wolfsburg kryssade

Brajan Gruda kvitterade i 88:e minuten

Red Bull Leipzig nu femte, Wolfsburg på 15:e plats

Det såg ut att bli förlust för Red Bull Leipzig när laget mötte Wolfsburg på söndagen i Bundesliga på Red Bull Arena Leipzig. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Brajan Gruda till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Red Bull Leipzig.

Red Bull Leipzig–Wolfsburg – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Mohamed Amoura till och gav Wolfsburg ledningen. I 70:e minuten nätade Yan Diomande och kvitterade för Red Bull Leipzig. Mattias Svanberg gav Wolfsburg ledningen i 78:e minuten. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Brajan Gruda slog till och gjorde mål för Red Bull Leipzig. 2–2-målet blev matchens sista.

Red Bull Leipzig har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad.

Red Bull Leipzig ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Wolfsburg är på 15:e plats. Så sent som den 16 januari låg Wolfsburg på elfte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Leipzig med 1–0.

Lördag 21 februari möter Red Bull Leipzig Borussia Dortmund hemma 18.30 och Wolfsburg möter Augsburg hemma 15.30.

Red Bull Leipzig–Wolfsburg 2–2 (0–0)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 0–1 (52) Mohamed Amoura, 1–1 (70) Yan Diomande, 1–2 (78) Mattias Svanberg, 2–2 (88) Brajan Gruda.

Varningar, Red Bull Leipzig: Xaver Schlager. Wolfsburg: Sael Kumbedi, Marius Mueller.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 2-2-1

Wolfsburg: 0-2-3

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Borussia Dortmund, hemma, 21 februari 18.30

Wolfsburg: Augsburg, hemma, 21 februari 15.30