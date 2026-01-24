Mainz vände och vann mot Wolfsburg

Mainz-seger med 3–1 mot Wolfsburg

Stefan Bell matchvinnare för Mainz

Mohamed Amoura ende målskytt för Wolfsburg

Mainz låg under med 0–1 efter första halvleken i Bundesliga mot Wolfsburg på MEWA Arena. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–1 för hemmalaget Mainz.

Red Bull Leipzig nästa för Mainz

Wolfsburg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Mohamed Amoura till.

I 68:e minuten slog Phillip Tietz till på pass av Nadiem Amiri och kvitterade för Mainz. I den 73:e minuten gav Stefan Bell Mainz ledningen. Och med sju minuter kvar att spela ökade Mainz ledningen genom Nadiem Amiri på straff. Amiri fullbordade därmed lagets vändning.

I nästa match möter Mainz Red Bull Leipzig borta på lördag 31 januari 15.30. Wolfsburg möter Köln fredag 30 januari 20.30 borta.

Mainz–Wolfsburg 3–1 (0–1)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 0–1 (3) Mohamed Amoura, 1–1 (68) Phillip Tietz (Nadiem Amiri), 2–1 (73) Stefan Bell, 3–1 (83) Nadiem Amiri.

Varningar, Mainz: Stefan Bell, Dominik Kohr, Stefan Posch. Wolfsburg: Patrick Wimmer, Vini Souza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 2-2-1

Wolfsburg: 1-1-3

Nästa match:

Mainz: RB Leipzig, borta, 31 januari 15.30

Wolfsburg: FC Köln, borta, 30 januari 20.30