Mohamed Amoura målskytt – men Wolfsburg föll

Hoffenheim vann med 3–2 mot Wolfsburg

Hoffenheim avgjorde i 62:a minuten.

Wouter Burger gjorde två mål för Hoffenheim

Wolfsburg fick se sig slaget i mötet med Hoffenheim på hemmaplan i Bundesliga, med 2–3 (1–1).

Segermålet för Hoffenheim stod Wouter Burger för efter 62 minuter.

Wouter Burger med två mål för Hoffenheim

Wolfsburg startade matchen bäst och tog ledningen när Mohamed Amoura nätade redan i 14:e minuten.

Hoffenheim kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Wouter Burger. Direkt efter pausen ökade Grischa Promel Hoffenheims ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Mohamed Amoura återigen och kvitterade för Wolfsburg.

Bara sex minuter senare var det Wouter Burger som såg till att Hoffenheim tog ledningen.

Det här var Wolfsburgs tredje uddamålsförlust den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Hoffenheim nu ligger på sjätte plats. Wolfsburg är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Hoffenheim som så sent som den 18 oktober låg på 14:e plats.

Den 14 mars tar lagen sig an varandra igen, då på PreZero Arena.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Werder Bremen. Lagen möts fredag 7 november 20.30 på Weserstadion.

Wolfsburg–Hoffenheim 2–3 (1–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (14) Mohamed Amoura, 1–1 (31) Wouter Burger, 1–2 (50) Grischa Promel, 2–2 (56) Mohamed Amoura, 2–3 (62) Wouter Burger.

Varningar, Hoffenheim: Bernardo, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 1-0-4

Hoffenheim: 3-1-1

Nästa match:

Wolfsburg: Werder Bremen, borta, 7 november