Moritz Jenz räddade poäng när Wolfsburg kryssade mot Heidenheim

Kryss mellan Wolfsburg och Heidenheim

Moritz Jenz kvitterade i 80:e minuten

Mainz nästa för Wolfsburg

I halvtid ledde Heidenheim matchen på bortaplan i Bundesliga mot Wolfsburg med 1–0 efter mål av Adrian Beck. Men i andra halvlek jobbade sig Wolfsburg in i matchen och kvitterade genom Moritz Jenz efter 80 minuters spel. Matchen slutade 1–1.

Wolfsburg–Heidenheim – mål för mål

Adrian Beck gav Heidenheim ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Moritz Jenz kvitterade för Wolfsburg med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Wolfsburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har två oavgjorda och tre förluster och 5–11 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Wolfsburg med 3–1.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Mainz. Heidenheim tar sig an Red Bull Leipzig hemma. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.30.

Wolfsburg–Heidenheim 1–1 (0–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (45) Adrian Beck, 1–1 (80) Moritz Jenz.

Varningar, Wolfsburg: Maximilian Arnold, Kevin Paredes, Christian Eriksen, Jesper Lindstroem. Heidenheim: Jonas Föhrenbach, Niklas Dorsch, Marnon-Thomas Busch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 2-1-2

Heidenheim: 0-2-3

Nästa match:

Wolfsburg: FSV Mainz, borta, 24 januari 15.30

Heidenheim: RB Leipzig, hemma, 24 januari 15.30