Nadiem Amiri poängräddare för Mainz – i 89:e minuten mot Wolfsburg

Wolfsburg och Mainz kryssade

Nadiem Amiri kvitterade i 89:e minuten

Köln nästa för Wolfsburg

Mainz såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Wolfsburg i Bundesliga på Volkswagen Arena. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Nadiem Amiri till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Mainz.

Wolfsburg–Mainz – mål för mål

Wolfsburg gjorde första målet. Aaron Zehnter gjorde målet, redan i nionde minuten. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Nadiem Amiri slog till och gjorde mål på straff för Mainz. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det blev delad pott, 2–2, senast lagen möttes på Opel Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari på Opel Arena.

På lördag 13 september 15.30 spelar Wolfsburg hemma mot Köln, och Mainz hemma mot Red Bull Leipzig.

Wolfsburg–Mainz 1–1 (1–0)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (9) Aaron Zehnter, 1–1 (89) Nadiem Amiri.

Varningar, Wolfsburg: Patrick Wimmer, Mattias Svanberg. Mainz: Robin Zentner, Anthony Caci, Danny da Costa, Andreas Hanche Olsen, Armindo Sieb.

Nästa match:

Wolfsburg: FC Köln, hemma, 13 september

Mainz: RB Leipzig, hemma, 13 september