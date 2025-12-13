Patrick Wimmer matchvinnare när Wolfsburg slog Mönchengladbach

Wolfsburg vann med 3–1 mot Mönchengladbach

Wolfsburg besegrade Mönchengladbach på bortaplan i lördagens match i Bundesliga. 1–3 (1–3) slutade matchen.

Patrick Wimmer gjorde 1–0 till Wolfsburg efter bara fyra minuter assisterad av Lovro Majer.

Mönchengladbach kvitterade till 1–1 i 22:a minuten.

Wolfsburg tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Mohamed Amoura. Målet var Mohamed Amouras femte i Bundesliga.

I 34:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 1–3 när Patrick Wimmer på nytt fick träff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Wolfsburg med 3–1.

Mönchengladbach har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–8 i målskillnad.

Lagen möts igen 25 april på Volkswagen Arena.

I nästa omgång har Mönchengladbach Borussia Dortmund borta på Signal Iduna Park, fredag 19 december 20.30. Wolfsburg spelar hemma mot Freiburg lördag 20 december 15.30.

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (1–3)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 0–1 (4) Patrick Wimmer (Lovro Majer), 1–1 (22) Självmål, 1–2 (30) Mohamed Amoura, 1–3 (34) Patrick Wimmer.

Varningar, Wolfsburg: Lovro Majer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 3-1-1

Wolfsburg: 2-1-2

Nästa match:

Mönchengladbach: Borussia Dortmund, borta, 19 december 20.30

Wolfsburg: SC Freiburg, hemma, 20 december 15.30