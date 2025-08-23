Wolfsburg vann med 3–1 mot Heidenheim

Mattias Svanberg avgjorde för Wolfsburg

Leo Scienza nätade för Heidenheim

Bortalaget Wolfsburg tog hem segern mot Heidenheim i första matchen i Bundesliga. 1–3 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Mainz nästa för Wolfsburg

Wolfsburg tog en tidig ledning. Andreas Skov Olsen slog till framspelad av Patrick Wimmer, redan i 20:e minuten.

Heidenheim kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Leo Scienza. I 66:e minuten nätade Mattias Svanberg, på pass av Maximilian Arnold och gav Wolfsburg ledningen.

1–3-målet kom med tre minuter kvar att spela, när Mohamed Amoura slog till och gjorde mål på straff. 1–3-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Heidenheim med 1–0.

Lagen möts igen 17 januari på Volkswagen Arena.

Nästa motstånd för Heidenheim är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 30 augusti 15.30 på Red Bull Arena. Wolfsburg tar sig an Mainz hemma söndag 31 augusti 15.30.

Heidenheim–Wolfsburg 1–3 (1–1)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (20) Andreas Skov Olsen (Patrick Wimmer), 1–1 (29) Leo Scienza, 1–2 (66) Mattias Svanberg (Maximilian Arnold), 1–3 (87) Mohamed Amoura.

Varningar, Heidenheim: Omar Haktab Traore, Diant Ramaj. Wolfsburg: Maximilian Arnold, Moritz Jenz, Andreas Skov Olsen.

Nästa match:

Heidenheim: RB Leipzig, borta, 30 augusti

Wolfsburg: FSV Mainz, hemma, 31 augusti