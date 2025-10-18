Segersviten fortsätter för VfB Stuttgart efter vinst mot Wolfsburg
På lördagen kom fjärde raka segern i Bundesliga för VfB Stuttgart. Det blev 3–0 (1–0) borta mot Wolfsburg. Det innebär att Wolfsburg åkte på fjärde raka förlusten.
Mainz nästa för VfB Stuttgart
VfB Stuttgart tog ledningen i 35:e minuten genom Tiago Tomas. I 55:e minuten nätade Maximilian Mittelstadt och gjorde 0–2.
Till slut kom också 0–3 genom Angelo Stiller på pass av Bilal El Khannouss i 80:e minuten.
Det här betyder att VfB Stuttgart ligger på tredje plats i tabellen och Wolfsburg är på 15:e plats. Ett fint lyft för VfB Stuttgart som låg på tolfte plats så sent som den 18 september.
Lagen möts igen 28 februari på Mercedes Benz Arena.
I nästa match möter Wolfsburg Hamburg borta på lördag 25 oktober 15.30. VfB Stuttgart möter Mainz söndag 26 oktober 17.30 hemma.
Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3 (0–1)
Bundesliga, Volkswagen Arena
Mål: 0–1 (35) Tiago Tomas, 0–2 (55) Maximilian Mittelstadt, 0–3 (80) Angelo Stiller (Bilal El Khannouss).
Varningar, Wolfsburg: Moritz Jenz. VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstadt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wolfsburg: 0-1-4
VfB Stuttgart: 4-0-1
Nästa match:
Wolfsburg: Hamburger SV, borta, 25 oktober
VfB Stuttgart: FSV Mainz, hemma, 26 oktober
