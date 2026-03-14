Wolfsburg tog poäng borta mot Hoffenheim

Wolfsburg fick med sig en poäng från mötet borta mot starka Hoffenheim. Lördagens match i Bundesliga slutade 1–1 (0–0).

Hoffenheim–Wolfsburg – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Konstantinos Koulierakis framspelad av Christian Eriksen gav Wolfsburg ledningen. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Hoffenheim genom Grischa Prömel. 1–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Hoffenheim med 3–2.

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 0–1 (64) Konstantinos Koulierakis (Christian Eriksen), 1–1 (83) Grischa Prömel.

Varningar, Wolfsburg: Konstantinos Koulierakis, Christian Eriksen, Vini Souza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 2-2-1

Wolfsburg: 0-2-3

Nästa match:

Wolfsburg: Werder Bremen, hemma, 21 mars 15.30