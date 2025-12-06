Wolfsburg vann mot Union Berlin i Bundesliga

Wolfsburg segrade – 3–1 mot Union Berlin

Mohamed Amoura matchvinnare för Wolfsburg

Andra raka förlusten för Union Berlin

Wolfsburg vann mötet i Bundesliga på hemmaplan mot Union Berlin, med 3–1 (2–0).

Mönchengladbach nästa för Wolfsburg

Patrick Wimmer slog till efter förarbete av Mohamed Amoura redan i tionde minuten och gav Wolfsburg en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimmes spel genom Mohamed Amoura assisterad av Sael Kumbedi. Målet var Mohamed Amouras femte i Bundesliga.

Lovro Majer fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Christian Eriksen och ökade ledningen för Wolfsburg.

I 68:e minuten nätade Stanley Nsoki och reducerade åt Union Berlin. Men mer än så orkade Union Berlin inte med.

Wolfsburg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på An der alten Forsterei den 18 april.

I nästa omgång har Wolfsburg Mönchengladbach borta på Borussia-Park, lördag 13 december 15.30. Union Berlin spelar hemma mot Red Bull Leipzig fredag 12 december 20.30.

Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (2–0)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (10) Patrick Wimmer (Mohamed Amoura), 2–0 (30) Mohamed Amoura (Sael Kumbedi), 3–0 (59) Lovro Majer (Christian Eriksen), 3–1 (68) Stanley Nsoki.

Varningar, Wolfsburg: Lovro Majer, Konstantinos Koulierakis, Sael Kumbedi, Christian Eriksen. Union Berlin: Oliver Burke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 1-1-3

Union Berlin: 1-2-2

Nästa match:

Wolfsburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 13 december

Union Berlin: RB Leipzig, hemma, 12 december