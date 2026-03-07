Wolfsburgs tunga svit fortsätter efter 1–2 mot Hamburg

Seger för Hamburg med 2–1 mot Wolfsburg

Jean-Luc Dompe matchvinnare för Hamburg

Tredje raka förlusten för Wolfsburg

Det var ett tag sedan Wolfsburg senast vann en match i Bundesliga. Det gick inte vägen på hemmaplan mot Hamburg heller. 1–2 (1–1) slutade matchen på Volkswagen Arena på lördagen, åttonde raka matchen utan seger Wolfsburg.

Köln nästa för Hamburg

Christian Eriksen gav Wolfsburg ledningen i 22:a minuten på straff. Hamburg kvitterade genom Luka Vuskovic på straff i 33:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Jean-Luc Dompe på straff och avgjorde matchen. Dompe fullbordade därmed Hamburgs vändning.

Lagens första möte för säsongen vann Wolfsburg med 1–0.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Hoffenheim. Lagen möts lördag 14 mars 15.30 på PreZero Arena.

Wolfsburg–Hamburg 1–2 (1–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (22) Christian Eriksen, 1–1 (33) Luka Vuskovic, 1–2 (58) Jean-Luc Dompe.

Varningar, Wolfsburg: Moritz Jenz, Daniel Bauer, Jesper Lindstroem, Jonas Adjetey. Hamburg: Daniel Elfadli, Fabio Vieira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 0-1-4

Hamburg: 2-1-2

Nästa match:

Wolfsburg: TSG Hoffenheim, borta, 14 mars 15.30