Anna Sandberg: ”Kämpar på för mammas skull”

Anna Sandberg är tillbaka i damlandslaget.

Hon är i sitt livs form men har samtidigt sin tuffaste period i livet.

– Mamma gick bort ganska hastigt nu i somras så det har varit en mental berg- och dalbana och jag får fortfarande jobba på att hitta vägar i vardagen, säger vänsterbacken till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Anna Sandberg har haft en superfin start på säsongen i klubblaget Manchester United där hon blivit en av deras viktigaste spelare. Vänsterbacken fick spela VM 2022 men blev inte uttagen i Peter Gerhardssons EM-trupp. Hon har istället blivit uttagen till U23-landslaget.

I Tony Gustavssons trupp var hon självskriven och den nya förbundskaptenen hyllade Sandberg och sa att hon var den formstarkaste spelaren i truppen. Något som 22-åringen uppskattar att få höra.

– Det är väldigt fina ord att få höra. Jag tycker att jag har fått en fantastiskt fin start på säsongen och jag har fått förtroende också vilket gör att man växer väldigt mycket match för match. Jag hoppas kunna visa upp det jag har gjort i United i landslaget också, säger hon till Fotbollskanalen.

”Jobbar för att hitta vägar i vardagen”

Anna Sandberg är i sitt livs form och presterar på högsta nivå varje match. Men det har inte bara varit en dans på rosor. Sandberg har en otroligt tuff period i ryggen då hennes mamma Gunilla gick bort under sommaren och nu kämpar Anna Sandberg för sin mammas skull.

– Jag har haft en väldigt tuff period utanför planen. Mamma gick bort ganska hastigt nu i somras så det har varit en mental berg- och dalbana och jag får fortfarande jobba på att hitta vägar i vardagen. Jag kämpar på för mammas skull och vet hur stolt hon är, säger Sandberg.

Foto: Alamy

22-åringen gjorde mål mot Chelsea i början på oktober. Målet tillägnade hon sin mamma.

– Det betydde mycket för mig att göra det målet. Jag känner att hon är med mig, hennes energi, det är som att hon har två händer i ryggen och knuffar mig, säger hon.

Sverige möter Spanien på fredag 24 oktober kl 20.00.

