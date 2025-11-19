Här är truppen till bronsmatchen – flera skrällar
Tony Gustavsson har tagit ut sin trupp till bronsmatchen mot Frankrike.
Här är truppen i sin helhet.
Svenska damlandslaget möter Frankrike i bronsmatch i Nations Leauge efter att ha förlorat stort mot Spanien i semifinalen.
I söndags kom beskedet att Magdalena Eriksson slutar i landslaget, vilket innebär att Gustavsson behöver hitta en ersättare.
– Det var en del tårar, det var jättejobbigt, inte minst för Magda, lagkamrater, landslaget. Inte bara en otroligt duktig spelare, utan också en ledare och karkatär som varit med och byggt landslagets identitet över längre tid, säger Tony Gustavsson på pressträffen.
Istället för Magdalena Eriksson kommer Bella Andersson in.
— En perfekt möjlighet för oss och för Bella att få komma in och känna på det, säger Gustavsson.
Även Alice Bergström är uttagen.
Madelen Janogy är tillbaka i truppen efter att ha blivit petad i förra uttagningen.
– Hon tog feedbacken på väldigt bra sett, visade tydligt att hon ville vara med. Kommit in i väldigt bra form, så det ska bli väldigt kul att få träffa Madde.
Målvakter:
Tove Enblom
Jennifer Falk
Moa Öhman
Försvarare:
Bella Andersson
Alice Bergström
Nathalie Björn
Smilla Holmberg
Elma Juntilla Nelhage
Anna Sandberg
Linda Sembrant
Mittfältare och anfallare:
Filippa Angeldahl
Anna Anvegård
Kosovare Asllani
Stina Blackstenius
Rebecka Blomqvist
Evelin Ijeh
Madelen Janogy
Monica Jusu Bah
Rosa Kafaji
Hanna Lundkvist
Fridolina Rolfö
Johanna Rytting Kanderyd
Felicia Schröder
Julia Zigiotti Olme
