Här är truppen till bronsmatchen – flera skrällar

Tony Gustavsson har tagit ut sin trupp till bronsmatchen mot Frankrike.

Här är truppen i sin helhet.

Foto: Bildbyrån

Svenska damlandslaget möter Frankrike i bronsmatch i Nations Leauge efter att ha förlorat stort mot Spanien i semifinalen.

I söndags kom beskedet att Magdalena Eriksson slutar i landslaget, vilket innebär att Gustavsson behöver hitta en ersättare.

– Det var en del tårar, det var jättejobbigt, inte minst för Magda, lagkamrater, landslaget. Inte bara en otroligt duktig spelare, utan också en ledare och karkatär som varit med och byggt landslagets identitet över längre tid, säger Tony Gustavsson på pressträffen.

Istället för Magdalena Eriksson kommer Bella Andersson in.

— En perfekt möjlighet för oss och för Bella att få komma in och känna på det, säger Gustavsson.

Även Alice Bergström är uttagen.

Madelen Janogy är tillbaka i truppen efter att ha blivit petad i förra uttagningen.

– Hon tog feedbacken på väldigt bra sett, visade tydligt att hon ville vara med. Kommit in i väldigt bra form, så det ska bli väldigt kul att få träffa Madde.

Målvakter:

Tove Enblom

Jennifer Falk

Moa Öhman

Försvarare:

Bella Andersson

Alice Bergström

Nathalie Björn

Smilla Holmberg

Elma Juntilla Nelhage

Anna Sandberg

Linda Sembrant

Mittfältare och anfallare:

Filippa Angeldahl

Anna Anvegård

Kosovare Asllani

Stina Blackstenius

Rebecka Blomqvist

Evelin Ijeh

Madelen Janogy

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Hanna Lundkvist

Fridolina Rolfö

Johanna Rytting Kanderyd

Felicia Schröder

Julia Zigiotti Olme





