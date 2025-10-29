GÖTEBORG. Förbundskapten Tony Gustavsson gav de unga chansen.

Då fick supertalangen Felicia Schröder, 18, starta tillsammans med Häcken-kompanjonen Monica Jusu Bah.

– Det var en trygghet att veta exakt vad hon ville göra. Hon kände samma, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget hade inte mycket att hämta i returen i Nations League-semifinalen. Efter storförlusten borta (4–0) mot den regerande världsmästaren Spanien i förra veckan lyckades ”Blågult” hålla siffrorna nere på Gamla ullevi under tisdagskvällen, men i slutändan blev det uttåg och nu väntar match mot Frankrike om bronsmedaljen.

Förbundskaptenen Tony Gustavsson valde att ställa ut en ung och orutinerad startelva på Gamla ullevis gräs. Då fick Häckens 18-åriga supertalang Felicia Schröder chansen att starta på topp.

– Mycket nerver och olika känslor. Det var bara kul och jag försökte göra mitt bästa, säger hon efter 1–0-förlusten och tillägger:

– Jag tänkte inte på att vi var unga. Det var många Häcken-spelare som var med i startelvan och det är en slags trygghet att känna spelarna runtomkring sig. Det var ett plus.

”Vet exakt vad hon vill göra”

Bredvid sig hade Schröder Häcken-lagkamraten Monica Jusu Bah, 22. Duon har kamperat tillsammans i damallsvenskan och öst in poäng, men nu fick de representera Sverige tillsammans.

– Det var en trygghet att veta exakt vad hon ville göra. Hon kände samma, säger Schröder.

Schröder och Jusu Bah. Foto: Bildbyrån

Efter matchen fick duon stora hyllningar från den tidigare Häcken-spelaren Johanna Rytting Kaneryd.

– De kommer in, tar verkligen för sig och gör sin grej. Jag är jätteglad över att de tog chansen, sa hon.