GÖTEBORG. 4–0-förlust i första mötet med Spanien.

Nu släpper Sverige alla handbromsar inför returen.

– Det är bara att köra och se om vi kan få ett tidigt mål och göra match av det, säger förbundskapten Tony Gustavsson.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget hade inte mycket att sätta emot mot den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” blev fullständigt överkört och förlorade med 4–0 i den första semifinalen i Malaga.

Inför tisdagens retur i Göteborg har den nya svenska förbundskaptenen Tony Gustavssons Sverige ingenting att förlora. Det förklarar 52-åringen på måndagens pressträff.

– Vi tror att här hemma och i starten av matchen kommer vi behöva oerhört mycket power, energi och tryck i grejerna, och verkligen gå ”all in”. Vi har absolut ingenting att förlora nu. Vi vet att det kan kosta några mål i baken, men nu är det bara att gå för det, säger han.

Förbundskaptenen hintar om att en spelare som väntas starta i returen mot Spanien är Smilla Holmberg, 19. I övrigt gör han inte om draget att släppa startelvan tidigt, som han gjorde inför det första semi-mötet.

– Nu är det ”all in” och bara släppa handbromsen och köra. Smilla är en sådan spelare. Jag älskar den attityden. Hon passar i en startelva, säger Tony Gustavsson.

Tony Gustavsson. Foto: Bildbyrån

– Jag vet inte hur mycket av elvan jag vill släppa. Lite ska ni (journalisterna, reds. anm.) få jobba bakom kulisserna också. Det jag kan säga är att vi kommer att prioritera väldigt mycket fart.

”Då är man på fel plats”

Det kommer att bli ett offensivt viktat svenskt lag i morgon, där flera unga spelare kommer att få chansen att spela.

– Vi måste ta risker nu. Vi har förlorat med 4–0. Det är bara att köra och se om vi kan få ett tidigt mål och göra match av det. Kostar det oss några mål i baken, då får vi ta det, säger Gustavsson.

Tony Gustavsson. Foto: Bildbyrån

Förbundskaptenen är även tydlig med att han, trots de negativa rubrikerna efter fiaskot i Spanien, inte kommer att ta beslut för att undvika kritik. Snarare är han tvungen att ta beslut inför returmatchen som, vid ett negativt utfall, skulle kunna öppna för ännu mer kritik.

– Självklart vill vi gå så långt som möjligt i Nations League. Det allra, allra viktigaste är att vi kvalificerar oss till ett VM. Då tror jag att det är viktigt att jag som förbundskapten har modet att fatta några modiga beslut inför i morgon och inte ta beslut för att skydda mig själv. Jag tror att om man förbundskapten börjar ta beslut för att man är rädd för kritik, då är man på fel plats, säger han.