STAFHAMMAR: ”Jag är besviken på Tony”

Det är dags för Tony Gustavssons första landskamp.

Jag hade förväntat mig en ny era på fotbollsplanen men så blir det inte.



Foto: Bildbyrån

Ikväll är det dags för Nations League semifinal mot Spanien. Damlandslaget ska möta tuffast möjliga motstånd men ändå är jag besviken på den nya förbundskaptenen.

Tony Gustavsson har redan avslöjat sin startelva och den bjöd inte på några skrällar eller överraskningar. Det var i mitt tycke en riktigt tråkig startelva och jag är besviken på den nya förbundskaptenen.

Jag och många andra hade en bild av att Gustavsson skulle komma in och sätta sin prägel på den svenska elvan, och ta in ungt, nytt och våga satsa för framtiden. Men nu är det som att han kar kollat i Peter Gerhardssons pärm. Såklart behövs en bra elva mot Spanien men jag hade hellre sätt att han gjorde förändringar i elvan och förlorade än att han kör samma gamla och vinner matchen.

”Kanske den mest lättlästa startelvan någonsin”

Det är en rutinerad elva som har varit med om mycket ihop och alla förtjänar en startplats. Men det finns såklart spelare på bänken som också förtjänar att starta, typ som Felicia Schröder. Att ha med henne i en startelva mot just Spanien hade inte inneburit att man tar in en ”sämre” spelare utan snarare tvärt om. En 18-åring som kommer in utan respekt och som kan snurra upp de spanska försvaret både en och två gånger.

Några av spelarna som enligt den avslöjade elvan inte får starta, men som mycket väl hade kunnat göra det bra. Foto: Bildbyrån

Jag tror att Tony kanske inte vågar sätta in Felicia Schröder direkt, inte för att han inte tror på henne utan för att han vill visa respekt till publiken och Stina Blackstenius. Men om man jämför dessa två, Schröder och Blackstenius så är Schröder i mitt tycke i bättre form efter sina 26 mål på 23 matcher och jag tror bara att det handlar om att våga för att vinna.

Givetvis är det en svår uppgift för Sverige att möta just Spanien och jag köper att rutinen måste finnas men det är många med rutin och två eller tre unga spelare hade kunnat sätta Spanien i svåra situationer samtidigt som rutinen blandas med ungdom och nya sätt att spela fotboll. Nu är det kanske den mest lättlästa startelvan någonsin. Samma elva som det har varit i flera år. Varför inte lura Spanien och ta in Felicia Schröder och Elma Junttila Nelhage samtidigt som man byter in Smilla Holmberg ganska tidigt. Då tror jag att Tony Gustavsson får med sig en seger hem till Göteborg.

Matchen mellan Spanien och Sverige har avspark 20:00.