Coventry inte längre i ledning om guldhjälten

Intresset är stort för Mjällbys Abdoulie Manneh men i nuläget uppges inte tidigare utpekade Coventry som hetast.

Istället förhandlar svenska mästarna, enligt FD:s uppgifter, med ett par andra alternativ.

Foto: Bildbyrån

Coventry City, Stoke och Premier League-klubben Bournemouth har nämnts. Mjällby har gott om alternativ kring Abdoulie Manneh och ska enligt tidigare media-uppgifter begära omkring 45 miljoner kronor.

Den förstnämnda klubben har en längre tid sett ut att vara närmast en lösning innan det nu uppges ha förändrats.

Enligt FotbollDirekts uppgifter förhandlar Mjällby inte i nuläget med City och har istället påbörjat samtal med ett par andra klubbar.

FD rapporterade för någon vecka sedan om att nya seriösa alternativ hade klivit inom den gambiske stjärnan, bland annat en klubb från Premier League.

Nu ska inte Coventry vara ute ur bilden – men i dagsläget finns det helt enkelt alternativ som är beredda att gå högre i pris än vad Frank Lampards klubb vill.

Källor gör även gällande att Maif håller hårt i sin markerade linje om plus 40 miljoner. FotbollDirekt har tidigare rapporterat om när det första mötet ägde rum med Coventry. FD avslöjade även Stokes intresse för Manneh.