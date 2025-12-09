Djurgårdens överflöd – vad händer om han tackar ja?

Djurgården har varit tunna på mittbacksidan i några år.

Nu förändras det – i synnerhet om Marcus Danielson förlänger. Då står Djurgården plötsligt med fem etablerade mittnamn.

Frågan är hur Bosse Andersson och tränare Jani Honkavaara kommer att hantera det?

FotbollDirekts Ola Gustavsson om en såväl angenäm som på flera olika vis bekymrande situation.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens försvar har i så många år vilat på Marcus Danielson och har i mångt och mycket varit en en-mansshow sedan Hjalmar Ekdal och Isak Hien lämnade.

Visst har det varit habilt genom Miro Tenho och Jacob Une – men likväl inte i nivå med en duo som gick till Championship och numera Premier League respektive Serie A.

Och när nytt ungt blod hämtats in i Mikael Marques så har skador förstört.

Under året som har gått har Dif gått runt på tre mittbackar och bara blotta tanken på en skada på Danielson har säkerligen varit hemsk för alla inblandade.

Nu håller den bilden på att förändras och Bosse Andersson kan alltså snart stå med f e m etablerade mittbackar. Dels för nye Leon Hien och om den 36-årige veteranen väljer att förlänga.

Från smärre mittbackskris i år så kan Djurgården och Bosse nu stå med flera fina alternativ inför nästa säsong. Foto: Bildbyrån.