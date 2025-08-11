Det pågår en alltjämnt laddad situation med Mjällbys Elliot Stroud som en av allsvenskans jagade.

Avfärdade budet – och hetaste alternativen.

Video FD Möter Torstensson - Cancerbeskedet

Mjällby jobbar hårt på att inte bli sönderköpta efter framgångarna – men trycket är hårt kring flera av serieledarnas största namn. I dag har nya uppgifter kommit om att Noel Törnqvist är klar för turkiska Samsunspor, något som fick sportchef Hasse Larsson att rida ut och dementera.

Klart är hur som helst att målvakten lever omsvärmad av en mängd olika klubbar och uppges ha ett pris på omkring 25 miljoner kronor. Men han är inte ensam. Elliot Stroud, 23, är en annan måltavla för utländska intressen.

Trots några veckor utan större rubriker så pågår det saker av liknande kraft som kring den unge keepern.

Nobbat bud på 15 miljoner

Under pågående fönster har minst ett bud på omkring 15 miljoner kronor nobbats, enligt FotbollDirekts uppgifter. Sportbladet har även haft uppgifter om polska Rakow.

Det konkreta intresset finns just nu från bland annat italienska Hellas Verona, samt klubbar från Frankrike och engelska The Championship.

Problemet för att någon aktör ska nå i mål uppges, enligt FotbollDirekts källor, dels handla om lägga upp två miljoner euro – samt gå med på att Mjällby lånar honom säsongen ut – innan en övergång träder i kraft,

Det är en affärslösning som Mjällby kräver för att gå med på flera försäljningar i sommar, något som FotbollDirekt kunde redogöra för i fredags.