Vilken hit han är för Sirius – klubbarna som utmanade 

Vilken oväntad hit han har blivit: Oscar Krusnell.

Nu frågar sig FotbollDirekts Ola Gustavsson om det är allsvenskans bäste vänsterback det handlar om?

Enligt FD:s uppgifter ville även Norrköping ha succén.

Foto: Bildbyrån

Det är inte länge sedan Oscar Krusnell var långt i från uppmärksamhet i norska krisklubben Haugesund. Nu på bara några veckor så kan han mycket väl vara allsvenskans bäste vänsterback.

Så bra är han.

Sirius kan helt enkelt ha gjort en av hela årets bästa värvningar – Krusnell har för mig inte många framför sig på en vänsterbacksranking, i synnerhet inte som han uppträdde mot AIK för några veckor sedan.

Den gången var han bäst på planen i första halvlek som även kan ha varit Sirius bästa för säsongen. Vilken kvalité och estetik han uppträder med; farten, uthålligheten, tekniken, inläggsförmågan och ett internationellt löpsteg.

Imponerande!

Nu kommer det mer kring vänsterförsvararen som ytterligare förstärker att Sirius lyckades ta honom.

Enligt FotbollDirekts uppgifter fanns även IFK Norrköping på allvar med i bilden, samt Kroatiens NK Istra – dock utan att kroaterna hann komma med någonting konkret.

– Jag vet att Sirius är en klubb som jobbar långsiktigt och med samma idéer oavsett hur resultaten går, vilket jag tror är bättre på lång sikt. Jag var inte direkt rädd över att Sirius hade torskat några matcher i rad utan jag vet sedan tidigare hur de vill spela fotboll och vad de har för strategi. Sedan känner jag också Andreas Engelmark och vet hur han vill spela fotboll och så vidare. Det (resultaten, reds anm) spelade inte så stor roll i mitt val utan det var andra grejer som gjorde att Sirius lockade, sa Krusnell nyligen till FD.

Krusnell står noterad för ett mål och en assist på fem allsvenska framträdanden den här säsongen.

