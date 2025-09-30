Bergvall förklarar stora utvecklingen: ”Blir bara bättre varje dag”

Lucas Bergvall, 19, har fått ett jättegenombrott i Spurs.

Nu förklarar den svenske supertalangen varför.

– Jag spelade lite som en åtta i början, nu mer som en tia i slutet, säger han på en presskonferens.

Foto: Alamy

19-åriga Lucas Bergvall stod redan förra säsongen för ett genombrott i Tottenham Hotspur. Den svenska mittfältaren gjorde totalt 45 framträdanden för Premier League-laget, och var en bärande del av laget som tog Spurs hela vägen till Europa League-finalen.

Denna säsong har trenden fortsatt. Efter att ha bänkats i den senaste landslagssamlingen med ”Blågult” har Bergvall fått stort förtroende i Tottenham och 19-åringen gjorde nyligen sitt första Premier League-mål i segern mot West Ham.

På en presskonferens ger han sin syn på utvecklingskurvan under de senaste månaderna. Då pekar han på att han har fått en mer offensiv mittfältsroll under den senaste tiden.

– Jag känner att jag blir bättre varje dag. Jag spelade lite som en åtta i början, nu mer som en tia i slutet. Och det känns som att jag lägger till mer och mer i mitt spel varje dag, säger han och fortsätter:

– Så ja, jag försöker hjälpa laget med insatser, med mål och assist också. Så jag blir bara bättre varje dag och utvecklas.

”Det är stor skillnad”

Förra säsongen fick Bergvall stort förtroende i Europa League-spelet men efter en skada missade han både semifinalen och finalen, som slutade med att Spurs lyfte EL-titeln. Efter finalsegern mot Manchester United spelar London-klubben i Champions League i år, och i Bergvalls CL-debut mot Villarreal för två veckor sedan låg han bakom Spurs segermål.

Under tisdagen reser Tottenham till Norge för att spela mot Bodø/Glimt i den andra ligafasomgången.

– Det är en stor skillnad. Det är det bästa för mig, som spelare, att vinna Champions League. Det är nästa nivå, men det kommer att bli en bra match. En tuff match. Bodø/Glimt är ett bra lag, så vi måste gå ut där och prestera väl, säger Bergvall.

Den svenska mittfältaren lämnade Sverige och Djurgården för Tottenham Hotspur under sommaren 2024. Nyligen avslöjade Dif-sportchefen Bosse Andersson att ”Blåränderna” var överens med Barcelona om en övergång för Bergvall.

– Vi hade en överenskommelse med Barcelona, sa Andersson till FotbollDirekt.