TV: Bergvall med inhopp – när Tottenham vann

Tottenham studsade tillbaka i Premier League denna söndag.

Londonklubben säkrade tre nya poäng borta mot Everton ikväll.

Foto: Bildbyrån

Senast i Premier League förlorade Tottenham Hotspur med 2–1 mot Aston Villa.

Ikväll var det dags för ny ligamatch då Londonklubben reste till Liverpool för att ta sig an Everton och det blev en betydligt roligare tillställning för Londonklubben.

Spurs tog ledningen tidigt genom Micky van den Ven och mittbacken utökade själv ledningen till 2–0 precis innan paus.

2–0 såg länge ut att bli slutresultatet, men i matchens slutskede fastställde Pape Matar Sarr slutresultatet till 3–0.

För Lucas Bergvall blev det på nytt ett inhopp, svensken som började på bänken kom in med ungefär en halvtimme kvar.