Ny bänkning för Lucas Bergvall i Premier League

Tottenham ställs mot Everton på bortaplan denna afton.

Då inleder Lucas Bergvall på bänken igen.

Precis som i de två föregående Premier League-matcherna.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall har fått en hel del förtroende av Thomas Frank den här säsongen, men de senaste veckorna har svensken förpassats till bänken i ligan.

Mot Leeds blev han kvar där hela matchen och senast mot Aston Villa blev det ett kortare inhopp.

Nu ikväll ställs Spurs mot Everton på bortaplan och även denna gång börjar svensken på bänken.

STARTELVOR:

Everton: Pickford – O’Brian – Tarkowski – Keane – Mykolenko – Garner – Gueye – Ndiaye – Dewsbury-Hall – Grealish – Beto

Spurs: Vicario – Porro – Danso – van De Ven – Spence – Bentancur – Palhinha – Kudus – Simons – Johnson – Kolo Muani