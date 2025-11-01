Därför byttes Gyökeres ut i paus: ”Någonting muskulärt”

Han gjorde mål efter en kvart – och lämnade planen i paus.

Nu förklarar Mikel Arteta varför Viktor Gyökeres byttes ut.

– Han kände någonting muskulärt, säger Arsenal-tränaren.

Foto: Alamy

Med nio omgångar av Premier League toppade Arsenal tabellen inför dagens möte med Burnley på Turf Moor.

Då fick sommarförvärvet Viktor Gyökeres återigen chansen från start för bortalaget. Väl på planen dröjde det inte mer än 14 minuter innan anfallaren skulle hålla sig framme och göra matchens första mål.

Det gjorde han från nära håll efter en hörna och var hans fjärde i Premier League för sin nya klubb. Totalt sett har han gjort sex mål sedan flytten från Sporting i somras.

En halvtimme senare var det dags för paus, och när den andra halvleken drog igång hade Gyökeres bytts ut. Varför då? Mikel Arteta svarar:

– Den första halvleken var en av de bästa han gjort hos oss. Han kände någonting muskulärt så vi behöver vänta för att ta reda på omfattningen, säger Arteta enligt BBC.

Således ser Gyökeres, precis som Alexander Isak, ut att vara ett frågetecken inför den kommande landslagssamlingen under den nya förbundskaptenen Graham Potter.



