Evertons överklagan avslogs – efter Gueyes örfil

Evertons Idrissa Gueye slog till lagkamraten Micheal Keane.

Det renderade i att Geuye fick rött kort.

Everton överklagade senare – men det överklagades.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Det var i Evertons match mot Manchester United som en märklig situation uppstod.

Idrissa Gueye sågs vara upprörd på Michael Keane som var minst lika ilsken. När reprisbilderna senare rullade sågs Gueye örfila Keane.

Det ledde till att senegalesen fick rött kort – och det blev tre matchers avstängning. Efteråt valde Everton att direkt överklaga beslutet till FA. Förbundet valde i sin tur att avslå överklagandet.

– Vi har överklagat (det röda kortet) och vårt överklagande avslogs, säger Evertons tränare David Moyes till BBC och tillägger:

– Vi har inte fått någon anledning till varför det avslogs, men vi överklagade det omedelbart.

Everton-tränaren är tydlig med att spelarna inte är arga på varandra och att det hela lugnade ner sig fort efteråt.

– Vi gick vidare ganska snabbt och allt var ordnat i omklädningsrummet.

På lördag ställs Everton mot Newcastle United och Gueye är fortsatt avstängd.