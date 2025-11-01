Frank bekräftar – Lucas Bergvall drabbad av hjärnskakning

Lucas Bergvall tvingades till byte redan efter sex minuter.

Detta då han blev träffad av en boll i huvudet.

Nu bekräftar Tottenham-tränaren Thomas Frank att svensken har drabbats av en hjärnskakning.

Foto: Alamy

Derbyt mellan Tottenham Hotspur och Chelsea FC var endast sex minuter gammalt när svenske Lucas Bergvall fick en boll i huvudet. Därefter föll 19-åringen i backen och tog sig för skallen.

Detta ledde till att hemmalagets medicinska team kallades in på planen för att ta sig en titt på svensken. Efter de nödvändiga kontrollerna tog beslutet från läkare att Bergvall inte kunde spela vidare.

Själv ville dock Bergvall annat och såg missnöjd ut när han förstod att han tvingades av planen. I den svenska landslagsspelarens ställe kom Xavi Simons in.

Efter matchen meddelar Tottenham-tränaren vad Bergvall har råkat ut för.

– Han fick hjärnskakning. Han kunde inte fortsätta, och jag tycker att det medicinska teamet gjorde ett bra jobb i det fallet, säger dansken.

Matchen vann Chelsea med 1-0 efter mål av Joao Pedro i den första halvleken.

