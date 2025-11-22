Alexander Isak utbytt mållös – när Liverpool föll

Liverpool ställdes mot Nottingham Forest i Premier League.

Forest vann med 3–0.

Alexander Isak byttes ut i den 68:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen drog Premier League i gång efter ett landslagsuppehåll. Liverpool som har haft svajiga resultat i ligan ställdes mot krisklubben Nottingham Forest.

När elvorna presenterades stod det klart att Alexander Isak startar för Arne Slots Liverpool. Det första sedan den 19 oktober. Det var dock Nottingham Forest som fick jubla.

I den 33:e minuten tog bortalaget ledningen när Murillo stångade in bollen på hörna. Bara minuten senare utökade Forest genom Igor Jesus. Målet dömdes senare bort då domarna ansåg att brassen använt armen för att ta med sig bollen innan han avlossade skottet.

I början av den andra halvleken gjorde Forest 2–0. Målskytt: Nicolo Savona.

Med lite mer än 20 minuter kvar av matchen byttes Alexander Isak ut mållös. Svensken har inte nätat i Premier League sedan i början av oktober.

Samtidigt som Isak fick titta på gjorde Forest 3–0 genom Morgan Gibbs-White – vilket blev slutresultatet.

Liverpool har nu förlorat sex av sina sju senaste matcher i Premier League.