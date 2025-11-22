Liverpool-stjärnan rasar: ”Måste titta oss själva i spegeln”

Liverpool föll för sjätte gången på de sju senaste matcherna i Premier League.

Efter bottennappet mot Forest var kaptenen Viril van Dijk upprörd.

– Vi måste ta oss ur det här, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har haft en tung period i ligan. Efter landslagsuppehållet skulle de regerande mästarna försöka vända sin negativa trend – men det höll inte.

I stället förlorade man mot Nottingham Forest med 0–3 på hemmaplan. Forest kämpar i botten av tabellen men visade sig vara det starkare laget.

Efter matchen var Liverpools kapten Virgil van Dijk upprörd.

– Vi är mitt i en väldigt, väldigt svår situation, och vi måste ta oss ur det här. Jag gör det hellre genom att prata i omklädningsrummet än att prata med er (media), sa han till Sky Sports.

Van Dijk menar att det bara är att tuffa på trots de svaga resultaten.

– Vi måste smälta det här, ta det på hakan och jobba hårdare. Jag har sagt det ganska ofta den här säsongen, det har inte fungerat, men vi måste fortsätta, säger han och avslutar:

– Atmosfären är, enligt mina ögon, väldigt dålig. Vi måste titta oss själva i spegeln.

Liverpool halkade ner till en elfteplats i tabellen efter förlusten mot Forest. Det blev även den sjätte förlusten på de senaste sju matcherna i ligan.



