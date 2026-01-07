TV: Nytt poängtapp för Manchester City

Manchester City tappade onödiga poäng mot Chelsea i helgen.

Denna onsdagskväll kom ett nytt tungt poängtapp för toppklubben.

Detta efter att bara ha fått 1–1 mot Brighton hemma.

Foto: Bildbyrån

Manchester City riskerar att tappa ytterligare mark mot serieledarna Arsenal.

Efter 1–1 mot Chelsea i helgen trodde nog många att city skulle göra processen kort med Brighton denna onsdagskväll och det började även bra för hemmalaget tog Erling Haaland gav City ledningen från straffpunkten på stopptid i den första halvleken. Målet var norrmannens 150:e i Manchester City-tröjan.

En kvart in i den andra halvleken så var det dock utjämnat då Kaoru Mitoma satte bollen i mål för Brighton och japanens fullträff blev matchens sista.

City skapade flera fina chanser att återta ledningen och avgöra matchen, men precis som mot Chelsea så ville det sig inte för Pep Guardiolas manskap.

Hur kostsamt detta blir mot serieledarna Arsenal återstår att se. Londonklubben ställs mot Liverpool på hemmaplan imorgon.