Oklart kring Arsenal-stjärnan: ”Har inte kunnat träna”

Arsenal kan tvingas spela utan Gabriel i helgen.

Detta då försvararen fick en känning i den senaste matchen mot Atletico Madrid.

– Han har inte kunnat träna, säger tränaren Mikel Arteta.

Foto: Alamy

Arsenal tog en seger i sin senaste Champions League-match mot Atletico Madrid. En av målskyttarna i 4–0-segern var lagets mittback Gabriel.

Brassen tvingades dock utgå i den andra halvleken och nu meddelar tränaren Mikel Arteta att det berodde på en känning.

– Gabriel var tvungen att lämna planen med ett problem och han har inte kunnat träna än, säger tränaren på en presskonferens under fredagen.

På söndag väntar ligamatch mot Crystal Palace och det är oklart om Gabriel kommer att kunna spela.

– Vi får se hur han utvecklas under de kommande 24 timmarna, om han är tillgänglig eller inte i helgen.

Matchen mellan Arsenal och Crystal Palace startar 15.00 på söndag. ”Gunners” toppar Premier League-tabellen.