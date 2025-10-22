PL-klubb i sorg: ”Djupt bedrövade”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester City är i sorg.
Supportern Guy Bradshaw hittades död i går.
”Alla i klubben skickar sina kondoleanser till hans familj, vänner och medsupportar”, skriver City.
Det var bara timmar innan Manchester Citys bortaseger mot Villarreal (0–2) i Champions League i går, tisdag, som supportern Guy Bradshaw, 35, avled. Bradshaw hade rest till Spanien för att se klubbens CL-match, men hittades död i sin säng under tisdagsmorgonen, enligt The Mirror.
I ett inlägg på klubbens sociala medier skickar Manchester City sina kondoleanser.
”Vi är djupt bedrövade över beskedet om Guy Bradshaws bortgång, en City-supporter som tragiskt dog i Spanien före matchen mot Villarreal i går kväll. Alla i klubben skickar sina kondoleanser till hans familj, vänner och medsupportar under denna svåra tid”, skriver klubben.
”Våra tankar är med hans familj och vänner, samt alla Manchester City-fans. Vila i frid”, svarar Villarreal.
Den här artikeln handlar om: