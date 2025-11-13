Det svenske Torino-proffset Alieu Eybi Badara Njie har nyligen kommit tillbaka från en tuff skada.

Då har italiensk media rapporterat att 20-åringen sannolikt kommer att lånas ut under vintern.

Enligt FotbollDirekts uppgifter stämmer det inte, även om Njie kan lämna Torino under vintern.

Foto: Alamy

Efter att ha slagit igenom i Serie A-klubben Torino under fjolåret förstördes Alieu Eybi Badara Njies vårsäsong av en fraktur i den ena fotleden.

Under hösten har den svenske U21-landslagsmannen kommit tillbaka från sin skada och åter börjat spela för Turin-klubben. Däremot har det inte blivit särskilt mycket speltid i Serie A på senare tid, vilket gjorde upphov till torsdagens rubriker från italiensk media.

Då skrev Tuttosport att Torino med största sannolikhet kommer att låna ut Njie under vinterfönstret.

Enligt FotbollDirekts uppgifter stämmer det inte då Njie själv utesluter ett lån. Däremot ska en eventuell permanent övergång vara aktuell till vintern, samtidigt som en fortsättning i Torino inte är helt otänkbar.

Vidare finns det, enligt FD:s uppgifter, ett stort intresse för yttern från Borlänge. Detta från andra klubbar i Italien men även utländska sådana.

Kvar återstår att se vad som händer med Alieu Eybi Badara Njie under vintern.

Totalt sett står svensken noterad för spel i 19 tävlingsmatcher för Torino – vars organisation han har varit i sedan 2021. Njies kontrakt med Torino sträcker sig fram till sommaren 2029.

