Eriksen kan återförenas med tränaren: ”En fantastisk spelare”

Världsstjärnan Christian Eriksen, 33, är i träning med Malmö FF.

Den nyutnämnde Bayer Leverkusen-tränaren Kasper Hjulmand är inte främmande för en återförening med dansken.

– Christian är en fantastisk spelare, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Alamy

Det var i förra veckan som Malmö FF meddelade att mästarklubben fått sällskap på träningarna. Det rörde sig om den tidigare Premier League- och Serie A-stjärnan Christian Eriksen, som har tränat med MFF sedan dess.

Den danska mittfältaren, som bland annat representerat klubbar som Manchester United, Tottenham Hotspur och Inter, har inte haft ett kontrakt med en klubb sedan avtalet med ”The Red Devils” gick ut tidigare i somras. Senast han spelade en match var med det danska landslaget i början av juni – tre månader sedan.

– Christian Eriksen har inte tränat eller arbetat med någon klubb under hela sommaren, så även om han har jobbat med en personlig tränare är han en bit ifrån matchform, sa Tipsbladet-journalisten Kenneth Jensen till FotbollDirekt i förra veckan.

”En ännu bättre människa”

33-åringen ser dock inte ut att kunna bli en tänkbar värvning för sportchefen Daniel Andersson, då de svenska reglerna stoppar klubbar från att registrera nya spelare efter transferfönstret. Utländska klubbar får däremot värva spelare utan kontrakt, och den nyutnämnde Bayer Leverkusen-tränaren, och tidigare danska förbundskaptenen, Kasper Hjulmand fick frågan om Eriksen på en presskonferens under onsdagen.

Kasper Hjulmand och Christian Eriksen på en presskonferens. Foto: Bildbyrån

– Jag pratar inte om spelare på det sättet (på en presskonferens, reds. anm.). Jag pratar med Simon (Rolfes, Bayer Leverkusens sportchef, reds. anm.) om den typen av saker, sa han till bulinews.com enligt Tipsbladet.

Hjulmand fortsatte:

– Christian är en fantastisk spelare och en ännu bättre människa. Men vi har också ett fantastiskt lag här och fantastiska spelare.

Christian Eriksen och Kasper Hjulmand spenderade många år tillsammans i det danska landslaget.