Danska experten: ”Han är en bit ifrån matchform”

Christian Eriksen har inte spelat en match på 86 dagar.

Nu tränar den danska världsstjärnan med Malmö FF.

– Han är en bit ifrån den form han behöver vara i, säger Tipsbladet-experten Kenneth Jensen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under torsdagen som världsstjärnan Christian Eriksen, 33, rapporterades vara på plats för att träna med Malmö FF. Senare under dagen bekräftade MFF att den danska landslagsstjärnan tränar med klubben under torsdagen.

Eriksen, som har representerat europeiska giganter som Ajax, Tottenham Hotspur, Inter och Manchester United, har varit klubblös sedan tidigare i somras sedan kontraktet med ”The Red Devils” gick ut. Mittfältaren har inte befunnit sig i träning på flera månader och senast han spelade en match var med det danska landslaget i början av juni – 86 dagar sedan.

– Christian Eriksen har inte tränat eller arbetat med någon klubb under hela sommaren, så även om han har jobbat med en personlig tränare är han en bit ifrån matchform. Det är också därför han inte har blivit uttagen till Danmarks kommande landskamper mot Skottland och Grekland, säger Kenneth Jensen, chefsredaktör på den danska sajten Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

33-åringen är en meste landslagsspelaren någonsin i Danmark, men när förbundskapten Brian Riemer presenterade truppen till VM-kvalet saknades Eriksen.

– Tänk på det – han har 144 landskamper, flest av alla danska spelare, och han har aldrig blivit utelämnad när han inte varit skadad, så han är en bit ifrån den form han behöver vara i, säger Jensen.

Det ser dock ut att bara vara en tillfällig träningssejour med MFF, då det svenska transferfönstret är stängt sedan förra veckan, och inga fler spelare får registreras efter den 31 augusti.

Christian Eriksen är god vän med Malmö FF-stjärnan Anders Christiansen.