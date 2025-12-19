FD:s avslöjande bekräftat – Tobias Hysén till Varberg

Varbergs Bois presenterar sin nya assisterande tränare.

Det är den tidigare landslagsspelaren Tobias Hysén som tar över rollen.

Något FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Foto: Bildbyrån

Varbergs Bois gick skilda vägar med huvudtränaren Roar Hansen efter säsongen. Efter Hansen lämnat stod det klart att Victor Salwén tar över som huvudtränare i Bois.

Under fredagen presenterade superettanklubben sin assisterande tränare. Det är den tidigare svenska landslagsspelaren Tobias Hysén som tillträder rollen – något FotbollDirekt tidigare har avslöjat.

– Jag är jätteglad att få chansen att vara en del av Varbergs BoIS. När Erik hörde av sig och berättade om vilken typ av tränare och ledarstil som dom ville ha, kände jag att det passade mig perfekt, säger han på Varbergs hemsida.

Hysén har tidigare haft roller i klubbar som Tvååkers, IFK Göteborg, Utsikten och Ljungskile.