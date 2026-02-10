FD:s avslöjande bekräftat – Videhult till Falkenberg

William Videhult lämnar Sollentuna.

23-åringen är klar för Falkenbergs FF.

Något FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Foto: Bildbyrån

William Videhult lämnade Piteå för spel i Sollentuna FK inför säsongen i fjol. 23-åringen noterades för 18 mål och tre assist på 29 matcher i Ettan.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Videhult närmar sig Falkenbergs FF i superettan och nu har han presenterats av klubben.

Anfallaren kritar på ett kontrakt som sträcker sig fyra år med FFF.

– Det känns hur bra som helst. Astrit Ajdarevic, som jag hade som hjälptränare i Sollentuna, har talat väldigt gott om klubben. Jag har bara hört bra saker om Falkenberg, säger Videhult på klubbens hemsida.

23-åringen är fostrad i Västerås SK och han väntas bli en rak ersättare till Viktor Ekblom som nyligen lämnade Falkenberg.