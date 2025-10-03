Klart: Gais säkrar upp målvakt efter Krasniqis skada

Mergim Krasniqi missar resten av säsongen.

Nu skriver Gais korttidskontrakt med 19-åriga Alvin Didriksson.

Foto: Alamy

Under natten till fredag stod det klart att Gais-målvakten Mergim Krasniqi kommer att missa resterande del av den allsvenska säsongen. Keepern skadade sig i helgens match mot AIK, och det har konstaterats att Krasniqis axel gått ur led.

Utredningen kring skadan är ännu pågående, men beskedet är dessvärre att han kommer att vara borta från fotbollen en längre tid. Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande!”, skrev Gais på sin hemsida.

Nu meddelar klubben att den 19-årige målvakten Alvin Didriksson, som till vardags tillhör Gais P19-lag, skriver ett korttidskontrakt över resten av 2025 och kommer att vara tillgänglig för A-laget i de återstående matcherna.

Gais ligger på sjätteplats i allsvenskan med fem omgångar kvar att spela.