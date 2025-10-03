Mardröm för Gais: Krasniqi missar resten av säsongen

Mergim Krasniqi skadade sig mot AIK.

Nu står det klart att säsongen är över för målvakten.

”Beskedet är dessvärre att han kommer att vara borta från fotbollen en längre tid”, skriver Gais i ett uttalande.

Det var i helgens bortamatch mot AIK som olyckan var framme för Gais-målvakten Mergim Krasniqi, 33. Målvakten tog sig för axeln och tvingades lämna planen på bår och föras direkt till sjukhuset.

Under veckan har 33-åringen genomgått undersökningar för att fastslå skadans omfattning, och under torsdagskvällen kom ett dystert besked för Gais. Det står klart att Krasniqis axel gått ur led och att säsongen därmed är över för målvakten.

”Det var i matchen mot AIK som Mergim Krasniqi drabbades av en axelluxation, att axeln gick ur led. Under veckan har han genomgått undersökningar och magnetröntgen. Utredningen kring skadan är ännu pågående, men beskedet är dessvärre att han kommer att vara borta från fotbollen en längre tid. Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande!”, skriver Gais på sin hemsida.

Vi önskar Mergim snabbast möjliga tillfrisknande från axelskadan! https://t.co/XsANVnwS3j — GAIS (@GAIS_SE) October 2, 2025

Gais ligger på sjätteplats i allsvenskan med fem omgångar kvar att spela.