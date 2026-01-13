Italiensk media: Två Serie A-klubbar jagar Bernardo Silva

Bernardo Silva ser ut att lämna Manchester City i samband med att hans avtal löper ut.

Då skriver transferspecialisten Nicoló Schira att två klubbar i Serie A jagar portugisen.

Detta i form av Juventus och Como.

Foto: Alamy

Bernardo Silva sitter på ett utgående kontrakt med Manchester City. Tidigare har det ryktats om att portugisen kan komma att lämna klubben i samband med att avtalet löper ut i sommar.

Enligt tidigare uppgifter har bland annat Galatasaray sagts vilja värva Silva som bosman under sommaren. Detsamma gäller FC Barcelona.

Nu läggs två andra klubbar till på listan över Silvas intressenter.

Enligt transferspecialisten Nicoló Schira är både Juventus och Como angelägna om att försöka lägga vantarna på den mångåriga City-spelaren. Detta gäller, precis som för de andra ryktade klubbarna, först till sommaren när Silva är bosman.

Bernardo Silva anslöt till Manchester City år 2017 och står hittills noterad för 435 tävlingsmatcher.

