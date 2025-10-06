Uppgifter: Spansk storklubb in i kampen om Bernardo Silva

Bernardo Silva väntas lämna Manchester City nästa sommar.

Flera klubbar har uppgetts vilja plocka in mittfältaren.

Nu uppges FC Barcelona på nytt vilja ta honom.

Bernardo Silvas tid i Manchester City ser ut att löpa mot sitt slut.

Det har tidigare rapporterats att mittfältaren väntas lämna i samband med att kontraktet löper ut nästa sommar, detta då han inte väntas erbjudas ett nytt avtal.

I samband med detta så har det ryktats om intresse från klubbar som Juventus, Benfica men även saudiarabiska klubbar.

Nu adderas en riktig tungviktare.

CaughtOffside rapporterar att FC Barcelona återigen är intresserade av portugisen.

Barcas sportchef Deco uppges redan vara i kontakt med Silvas representanter.

Silva står den här säsongen noterad för en assist på sju matcher i Premier League.