Klart: Degerfors värvar spansk mittback

Degerfors har hittat sin ersättare till Leon Hien.

Denna fredag har Jesús Hernández presenterats av Värmlandsklubben.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

Degerfors IF släppte Leon Hien till Djurgårdens IF tidigare i vinter och tydligt har varit att klubben vill ersätta mittbacken.

Denna fredag står det nu klart att Värmlandsklubben har sin ersättare på plats.

Degerfors IF meddelar nu att man plockar in Jesús Hernández som värvas från Juventud Torremolinos CF.

Mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2029 med Värmlandsklubben.