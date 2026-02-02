Klart: Lämnade Elfsborg – flyttar nu hem till Danmark

Jens Jakob Thomasen lämnade IF Elfsborg tidigare i vinter.

Nu står det klart att mittfältaren flyttar hem till Danmark.

Han är nämligen klar för Lyngby BK.

IF Elfsborg värvade Jens Jakob Thomasen sommaren 2023.

I slutet av förra året meddelade dock Boråsklubben att mittfältaren lämnar, detta i samband med att hans kontrakt löpte ut.

Dansken har således varit klubblös sedan årsskiftet, men nu har han gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i hemlandet där han skrivit på för Lyngby BK.

– Jens Jakob ger oss lite erfarenhet i en ung trupp, vilket vi har letat efter, och som tidigare lagkapten har han också visat goda ledaregenskaper. Han bidrar med några andra färdigheter än de vi redan har, säger sportchefen Nicas Kjeldsen.

26-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2026.

– Jag tycker att Lyngby är en attraktiv klubb med ett spännande uppdrag att återvända till Superligan, och i det ser jag goda möjligheter att omsätta mina kvaliteter i spel, säger mittfältaren och fortsätter:

– Det har varit den primära drivkraften i att välja Lyngby, att jag hittar en plats här där jag passar in, men det viktigaste är att mina egenskaper passar bra med vad min klubb vill ha av mig.