Klart: Noa Williams klar för Sarpsborg

Noa Williams, 24, är klar för Sarpsborg.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildyrån

Efter mycket rykten står det nu klart att Noa Willimas flyttar till Sarpsborg, och prislappen sägs landa på 15 miljoner norska kronor (13,8 miljoner svenska kronor), enligt lokaltidningen Glåmdalen.

– Samtalen jag har haft med Hampus och Even har varit väldigt bra. De har uttryckt en önskan att ta mig till Sarpsborg. Det de har presenterat om Sarpsborg passar också perfekt med mina ambitioner, säger Noa Williams.

Sarpsborgs svenske sportchef, Hampus Andesson, är glad över att kunna stärka upp truppen med Noa Williams,

– Noa kommer till oss med en x-faktor i form av en-mot-en-färdigheter. Han är snabb och väldigt bra på att dribbla. Hos oss kommer han att vara en del av en tuff tävlingssituation, men Noa är en spelare vi har stor tilltro till. Han har egenskaper som kompletterar vårt lag och den position han kommer att tävla på, säger Andersson.