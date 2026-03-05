Klart: Rasmus Sjöstedt till divison 2

Rasmus Sjöstedt har spelat närmare 150 matcher i allsvenskan.

Nu fortsätter karriären i Division 2-klubben IFK Berga.

– En perfekt lösning, säger försvaren till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Ramsus Sjöstedt var med och spelade upp Kalmar FF till allsvenskan under 2025. Försvaren fick dock inget förnyat kontrakt efter säsongen.

Geograftiskt blir flytten inte speciellt lång för 34-åringen. Däremot tar han ett ordentligt kliv neråt i seriestystemet. Nästa klubbadress är nämligen IFK Berga, för närvarande hemmahörande i division 2.

– Det känns bra att skriva på för Berga. Desto längre tiden har lidit desto mer har jag känt att jag inte vill flytta eller sära på familjen och då har detta alternativet känts som en perfekt lösning. När den civila karriären närmar sig men hungern för fotboll är fortfarande stor. Jag hoppas att kunna implementera en stolthet att försvara och skydda vårt mål, säger Sjöstedt till klubbens hemsida.

IFK Bergas sportchef Morgan Löfgren:

– Det är med stolthet vi kan meddela att Rasmus valt att spela i IFK Berga. Självklart får vi en mycket kompentent spelare i Rasmus men också ledaregenskaper och rutin. Samtidigt så fortsätter vi på den inslagna vägen att arbeta där vi står med lokala förmågor. De kan vara unga, erfarna, flyttar hem eller redan vara i Kalmar med omnejd. IFK Berga är och ska vara ett lag med lokal prägel.

I Sverige har Rasmus Sjöstedt även representerat Falkebergs FF. Utlandskarriären tog honom till klubbar som Aris Limassol, Hapoel Haifa och Panetolikos.