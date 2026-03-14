Foto: Bildbyrån

Legendaren lämnar Wolfsburg efter 14 år

Lovina Stafhammar
Alexandra Popp, 34, lämnar Wolfsburg.
Den tyska stjärnan förlänger inte kontraktet.

Alexandra Popp har blivit en legend i Wolfsburg. Efter 14-år i klubben står det nu klart att 34-åringen lämnar.

Klubben skriver så här på sina sociala medier:

”Efter 14 år i den grönvita tröjan avslutas ett speciellt kapitel i sommar: Alexandra Popp kommer inte att förlänga sitt kontrakt med VfL Wolfsburg, som löper ut i slutet av säsongen. Nu vill vi ta itu med de sista månaderna tillsammans, uppnå våra mål och ge denna anmärkningsvärda VfL-karriär ett passande avsked.”

Vad Popp kommer göra härnäst är ännu oklart.

