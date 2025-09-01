Liverpools enda svensk – det behöver Isak veta: ”Spela inte Allan”

Alexander Isak är så gott som klar för en flytt till Liverpool.

Då jublar Glenn Hysén, den enda svensken som har gjort tävlingsmatcher för Merseyside-klubben.

– Det är bara att gratulera Liverpool, säger han till FotbollDirekt.

Glenn Hysén är den enda svensken som har representerat Liverpool. Foto: Alamy

Sommarens stora transfersaga har nått sitt slut och under natten till måndag rapporterade flera trovärdiga källor att Alexander Isak, 25, till sist är helt klar för Liverpool. ”Blågult”-anfallaren ansluter från Premier League-konkurrenten Newcastle i en affär värd omkring 130 miljoner pund (motsvarande 1,6 miljarder kronor) och blir med det den dyraste övergången någonsin till en brittisk klubb.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano befinner sig Isak i Liverpool under måndagsmorgonen för att färdigställa övergången och skriva på ett sexårskontrakt fram till sommaren 2031.

– Det är bara att gratulera Liverpool, säger den tidigare Liverpool-spelaren Glenn Hysén till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är en spelare som är i sitt livs form. Han kanske han inte är det just nu för han har inte tränat på ett tag, så det fungerar kanske inte direkt. Men man vinner inte saker med elva spelare, man måste ha en bra trupp och det här gör inte saken sämre direkt.

Isa k klar, hur gött e d då? Ha d gott. Glenn — Glenn Hysén (@Glenn_Hysen) September 1, 2025

Hysén är en uttalad Liverpool-supporter och är just nu den enda svensken som har gjort tävlingsmatcher för Liverpools A-lag.

– Var dig själv bara. Människorna som finns i Liverpool är underbara. Det var mer britter förr än vad det är i dag, nu är det från hela världen. Men det är säkert jättebra gubbar också, säger han.

”Stå med fötterna på jorden”

Glenn Hysén gjorde över 70 matcher för Liverpool mellan åren 1989 och 1992 och var med och vann den engelska högstaligan säsongen 1989/90. Han är än i dag ihågkommen som en kultspelare i Liverpool.

– Det var så jävla kul och allting var så enkelt. Det var ”down to earth” på varenda gubbe, det var ingen som spelade Allan och trodde att han var något. Det var en underbar stämning och det var därför vi vann, säger Hysén.

Glenn Hysén i Liverpool 1990. Foto: Alamy.

Hur är Liverpool som stad?

– Folket som bor där i underbara. Det är jävligt mycket som är likt Göteborg, säger Hysén och skrattar.

– Det är nedlagda varv och hamnkvarter. Det är nära till humor och det är ganska lika stora städer ungefär. Men framför allt är det mentaliteten på folket som är underbar. Det är inga ledsamheter – det är kul hela tiden.

Vad behöver Isak veta inför flytten?

– Nummer ett är att han ska vara sig själv, som jag redan har varit inne på. Spela inte Allan för då fungerar det inte. Stå med fötterna på jorden så är du välkommen.

Transferfönstret stänger måndag klockan 20:00 (svensk tid).