MFF-keepern om framtiden: ”Det händer saker just nu”

Ricardo Friedrich har återvänt till Malmö FF från sitt lån till Finland.

Då menar han själv att det kan vara aktuellt med en ny flytt.

– Min stab tittar alltid på vad som är bäst för mig, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Ricardo Friedrich, 32, har tillhört Malmö FF sedan början av 2024 och var utlånad till finska HJK under fjolårets höstsäsong.

Sedan återkomsten till Skåneklubben har det ryktats om att burväktaren var aktuell för en flytt till Degerfors IF. Då sades samtal mellan parterna ha börjat och en transfer såg ut att kunna bli verklighet. Däremot skulle en sådan deal spricka och Friedrich är alltjämt kvar i MFF.

Nu befinner sig 32-åringen alltså i försäsongsträning med de Himmelsblå och har siktet inställt på en ny allsvensk säsong. Däremot behöver det inte bli fallet, menar han själv.

– Jag lyssnar inte på rykten. När det är något som är på riktigt, så kommer det till mig och då tittar jag på det med min stab och sedan tar vi det därifrån. Jag kan säga att det just nu händer saker, men det är inget som är hundra procent klart, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag tränar för att göra mig redo, men min stab tittar alltid på vad som är bäst för mig och vilka möjligheter som dyker upp.

Den förre Kalmar FF-målvakten avslutar:

– Jag vet med säkerhet att jag är här i dag och sedan får vi se i morgon.





