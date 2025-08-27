Noel Törnqvist har blixtrest – på plats i Italien
Noel Törnqvist går till Como.
I går kom Mjällby, enligt Expressen, överens med italienarna om en övergång.
Enligt FotbollDirekts uppgifter har målvakten redan nu anlänt till Como för att läkarundersökas under onsdagen.
Det har varit en böljande period kring Mjällby-målvakten Noel Törnqvist.
Redan för flera veckor sedan avslöjade FotbollDirekt att franska Stade de Brest var nära och hade bjudit 25 miljoner – som Maif hade nobbat.
Allt sedan dess har Brest-uppgifterna byggts på innan Como i sista stund kommit in och tagit över taktpinnen.
Under gårdagen blev klubbarna till sist överens – det blir Serie A till vintern. Expressen rapporterade om att samtalen hade gått i mål.
Det enda återstående nu är en läkarundersökning och enligt FD:s uppgifter är målvakten redan nu på plats i nere i Como.
Undersökningen av honom väntas ske redan under dagen och därefter – om grönt ljus i från läkarna – väntar kontraktsskrivning.
