Noel Törnqvist går till Como.

I går kom Mjällby, enligt Expressen, överens med italienarna om en övergång.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har målvakten redan nu anlänt till Como för att läkarundersökas under onsdagen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det har varit en böljande period kring Mjällby-målvakten Noel Törnqvist.

Redan för flera veckor sedan avslöjade FotbollDirekt att franska Stade de Brest var nära och hade bjudit 25 miljoner – som Maif hade nobbat.

Allt sedan dess har Brest-uppgifterna byggts på innan Como i sista stund kommit in och tagit över taktpinnen.

Under gårdagen blev klubbarna till sist överens – det blir Serie A till vintern. Expressen rapporterade om att samtalen hade gått i mål.

Det enda återstående nu är en läkarundersökning och enligt FD:s uppgifter är målvakten redan nu på plats i nere i Como.

Undersökningen av honom väntas ske redan under dagen och därefter – om grönt ljus i från läkarna – väntar kontraktsskrivning.