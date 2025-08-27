Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/Alamy

Noel Törnqvist har blixtrest – på plats i Italien

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Noel Törnqvist går till Como.
I går kom Mjällby, enligt Expressen, överens med italienarna om en övergång.
Enligt FotbollDirekts uppgifter har målvakten redan nu anlänt till Como för att läkarundersökas under onsdagen. 

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det har varit en böljande period kring Mjällby-målvakten Noel Törnqvist. 

Redan för flera veckor sedan avslöjade FotbollDirekt att franska Stade de Brest var nära och hade bjudit 25 miljoner – som Maif hade nobbat. 

Allt sedan dess har Brest-uppgifterna byggts på innan Como i sista stund kommit in och tagit över taktpinnen

Under gårdagen blev klubbarna till sist överens – det blir Serie A till vintern. Expressen rapporterade om att samtalen hade gått i mål. 

Det enda återstående nu är en läkarundersökning och enligt FD:s uppgifter är målvakten redan nu på plats i nere i Como. 

Undersökningen av honom väntas ske redan under dagen och därefter – om grönt ljus i från läkarna – väntar kontraktsskrivning. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt