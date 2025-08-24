Uppgifter: Vändningen – Como går med på Mjällbys krav

Como har tidigare uppgetts inte vilja låna tillbaka Noel Törnqvist ifall han värvas.

Nu ser den italienska klubben ut att ha ändrat sig.

Detta rapporterar Expressen.

Turerna kring Noel Törnqvist har varit många den senaste tiden.

Det har rapporterats om såväl franska Stade de Brest som italienska Como.

FotbollDirekt kunde strax före helgen rapportera om att Como inte var intresserade av att gå med på Mjällbys krav om att låna tillbaka målvakten.

Men nu ser den italienska klubben nu ut att ha ändrat sig.

Expressen uppger nämligen nu att Como är överens med Törnqvist om de personliga villkoren, samt att förhandlingar med Mjällby pågår och att tanken då är att låna tillbaka målvakten till de allsvenska serieledarna.

Stade de Brest är fortsatt med i kampen om Törnqvist, men han själv sägs föredra en flytt till Como enligt Expressen.